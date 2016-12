Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger und seine langjährige Freundin Annika, geborene Schwedt, haben am vergangenen Samstag "heimlich" geheiratet. Die Sitzung des Bisinger Gemeinderates am gestrigen Dienstag war eigentlich fast schon vorbei, da erhielt Waizenegger überraschend von seinen Bisinger Gemeinderäten ein großes Blumengesteck und ein Geschenk mit den besten Wünschen zur Hochzeit überreicht. Roman Waizenegger und seine Frau Annika sind seit 13 Jahren ein Paar, "da war es Zeit für den nächsten Schritt", sagte der Bürgermeister. Das junge Ehepaar, das in Steinhofen wohnt, fühle sich "in Bisingen sehr wohl". Die kirchliche Trauung sei für das kommende Jahr geplant. Die standesamtliche Hochzeit habe im kleinsten familiären Rahmen stattgefunden, erzählte Waizenegger. Unser Bild zeigt die beiden im Jahr 2015. Archiv-Foto: Wahl/Text: Brenner