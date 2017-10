Bisingen Fußballfan und Ehrenmitglied im Verein

Am Bisinger Vereinsleben schätzt Ernst Gfrörer auch das Schützenhaus, in dem er wöchentlich bei den Kartenspielern anzutreffen ist. Die Leidenschaft zum Fußball teilt er mit seinem älteren Sohn Reiner, und so ist es nicht verwunderlich, dass auf den fast täglich stattfindenden Spaziergängen von Vater und Sohn das Thema Fußball nicht selten vorkommt. Auch der jüngere Sohn Jürgen wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft. Somit ist Ernst Gfrörer in den Alltag beider Familien eingebunden.

Seinen Geburtstag will Gfrörer in großer Runde mit der ganzen Familie feiern. Und auch für die Familie von Ernst Gfrörer ist dieser Tag ein wichtiger Tag. Ein Tag, an dem sie dankbar ist für die Gesundheit und Zufriedenheit ihres "Familienoberhauptes".