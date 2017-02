In Steinhofen hat das "Zigeunertreiben" am Fasnetsdienstag Tradition. Am frühen Vormittag hießt es "Faria-Ho" in der Ortsmitte. Die "Zigeuner" aus dem TSV Steinhofen, dem FC Steinhofen und dem Musikverein sorgten an Verkaufsständen für das leibliche Wohl. Die Gruppe des TSV hatte direkt im Dorfmittelpunkt ihr Lager aufgeschlagen. Der Musikverein und der FC Steinhofen hatten auf dem Schulplatz im Buswartehäuschen einen gemeinsamen Bewirtungsstand eingerichtet. Die Lenau-Hexa trugen ebenfalls ihren Teil zum bunten Treiben in der Dorfmitte bei. Die "Zigeunerkapelle" des Musikvereins brachte mit einem Ständchen Schwung in die Sache und der FC Steinhofen erfreuten beim Dorfrundgang die Bewohner. Um die Mittagszeit hatten sich viele Besucher eingefunden. Nach dem Kirchspielumzug wurde in der TSV-Turnhalle und im FC-Sportheim noch bis in den Abend ausgelassen gefeiert. In der Turnhalle fand ein Kinderball statt und die Lenau-Hexa verabschiedeten sich bei Einbruch der Dunkelheit beim Lenaubrunnen mit dem schaurigen Hexen-Abstieg. Foto: Wolf