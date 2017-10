Bisingen Fünf Tage hochkarätige Turniere

Bisingen-Steinhofen. Das Reitsportzentrum Hohenzollern hat in der vergangenen Woche zum 21. Mal das Hohenzollern Reitturnier veranstaltet. Die Organisatoren hatten ganze Arbeit geleistet. Von Mittwoch bis Sonntag gingen rund 275 Pferdesportler aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem benachbarten Ausland in Bisingen an den Start.

Die Qualität des Teilnehmerfelds hatte sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren nochmals verbessert. Hochkarätig besetzt waren die Starterfelder in vier Disziplinen des Pferdesports: Spring- und Dressurreiten, Fahrsport und Voltigieren sowie beim Hohenzollern-Reitbiathlon.

Die Organisatorin Catrin Meiser-Feyrer freute sich zudem über fünf Tage volles Haus. Der Turnierauftakt war am Mittwoch mit zwei Prüfungen der Regionaltour. Am Donnerstag wurde spannender Spring- und Fahrsport gezeigt. Ein Highlight war das Ein- und Vierspänner Hindernisfahren in der Klasse S. Am Freitag waren die Höhepunkte eine Punktespringprüfung Klasse S**, das Stafetten Fahrchampionat 2017 und der Hohenzollern Reitbiathlon 2017 der zum fünften Mal veranstaltet wurde. Außerdem bekam Hendrik Mader feierlich das Goldene Reitabzeichen überreicht.