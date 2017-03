Bisingen Freiwillige Einsatzkräfte bereichern den Ort

In seinem Grußwort informierte Kommandant Dieter Fecker, dass er sich bei der Hauptversammlung der Bisinger Gesamtwehr nochmals zur Kandidatur stelle. Dankesworte von ihm gab es für die Unterstützung beim Kreisjugendfeuerwehrtag.

Waizenegger lobt Einsatzwillen und Stärke

Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger betonte in seinem Grußwort die Wichtigkeit der Einsatzkräfte vor Ort sowie deren immensen Beitrag zum kulturellen Leben. Alleine die seitens der Zimmerner Wehr absolvierten 215 Stunden Sicherheitswachdienst stünden für Einsatzwillen und –stärke. Diesen Worten schloss sich auch Ortsvorsteher Karl-Heinz Bogenschütz an.

Kommandant Tobias Pflumm äußerte noch den Wunsch nach einem Florianstüble im kleinen Saal des Bürgerhauses. Das Anliegen wird der Zimmerner Ortschafsrat diskutieren müssen.

Die Termine der Abteilung für 2017 sind: am 24. März die Hauptversammlung der Feuerwehr Bisingen, am 17. Mai und 14. Juni die Atemschutzübungen auf der Übungsstrecke Tailfingen, am 12. Mai die Industriebrandübung, am 21. Oktober die Herbstübung und mehrere Sicherheitswachdienste auf der Burg Hohenzollern.