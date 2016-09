Bisingen Förderverein zieht positive Bilanz

"Den Betrag, den wir nun für Zinsen ausgeben, könnte sinnvoller in die Ausbildung von Jugendlichen – zum Beispiel für unser Projekt "Musik für Alle" – oder auch in Instrumente – zum Beispiel Erweiterung unseres Schlagzeugequipments – investiert werden", so Wolfram Dehner. In 2015 endete die Zinsbindung für das große Darlehen des Musikvereins.

Die Verhandlungen mit der Bank für die Anschlussfinanzierungen seien erfolgreich verlaufen. So konnte eine zehnjährige günstige Zinsbindung erreicht werden. Gleichzeitig wurde die monatliche Rate um 100 Euro erhöht. Dadurch erhöhe sich allerdings auch die jährliche Bringpflicht für den Förderverein von 9 000 Euro auf 10 200 Euro.

Diese Summe konnte seit Vereinsgründen bisher jedes Jahr erwirtschaftet werden. Allen denjenigen, welche die Arbeit des Fördervereins mit Rat und Tat unterstützt haben, sprach Wolfram Dehner verbindlichsten Dank aus.

Funktionsträger im Amt bestätigt

Anhand des vorgelegten Geschäftsberichts werde es erst deutlich, wie viel Arbeit dahinterstecke. Die Wahlen erbrachten die Bestätigung der folgenden Funktionsträger: Stellvertretender Vorsitzender bleibt Thomas Krüger, Schriftführer ist Simone Schwaner und Kassenprüfer ist Fidelis Dieringer. Für zehn Jahre Mitgliedschaft durfte Wolfram Dehner folgende Personen mit Nadel und Urkunde ehren: Wolfgang Fischer, Jürgen Frey, Christian Lacher, Heike Lacher, Mathias Lacher, Holger Maier und Lothar Staiger.

Unter dem Punkt Projekt Probelokal wurde über den verheerenden Wasserschaden berichtet. Geplante Aktionen umfassen den Bausteinverkauf, Werbung bei eventuellen Sponsoren, Mitgliederwerbung, Übernahme von Bewirtungen zur Kassenstandaufbesserung.

Nach Besprechung diverser Punkte leitete der Vorsitzende zum gemütlichen Part der Versammlung über.