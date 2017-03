Bisingen Förderverein wählt Vorstand

Massimiliano Cucca als Vorsitzender (bisher Adalbert Gillmann)

Oleg Hinz als stellvertretender Vorsitzender (bisher Alwin Endress)

Jan Ruff als Kassierer (bisher Anne Dieringer)

Marcel Egenter als Schriftführer (bisher Karl Koch)

Grosselfingen. Der FC Grosselfingen und sein Förderverein haben im Sportheim Alter Berg ihre Hauptversammlungen abgehalten. Bei den Versammlungen wurden ein Rückblick auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf die kommenden Aufgaben und Ziele der Vereine gehalten.

Der Vorsitzende für Organisation, Friedbert Dieringer, eröffnete die Versammlung des Grosselfinger FC mit seinem Rückblick. Silvia Heinrich berichtete über die Abteilung Damengymnastik mit ihren 19 Mitgliedern und über das Kinderturnen, an dem derzeit 28 Kinder teilnehmen. Die Abteilung Tennis unter Rudi Lacher hat derzeit 60 Mitglieder. Danach folgte ein Rückblick auf die Mannschaftsspiele 2016. Besonderer Höhepunkt im Jahr 2017 ist, dass die Abteilung ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Begangen wird das Jubiläum vom 25. bis 27. August.

FC Grosselfingen hat im vergangenen Jahr viele Arbeitseinsätze bewältigt

Auf viele Arbeitseinsätze blickte im Anschluss daran Friedbert Dieringer als Vorsitzender für Bau und Organisation zurück. Er berichtete auch aus dem Wirtschaftsausschuss und über die Jugendarbeit. Im Bereich Jugendarbeit blickte er auf die sportlichen Erfolge der Mannschaften zurück.

Den Spielausschussbericht trug Hans-Jürgen Schwaben­than vor. Er blickte dabei auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die Kameradschaft innerhalb der Mannschaften und die Unterstützung von Fans und Gönnern sei sehr gut. Die Zusammenarbeit des Spielausschusses mit den Mannschaften funktioniere, und der Jugendbereich entwickle sich erfreulich.

Josef Oesterle, Vorsitzender für den Bereich Sport, stellte die Neuzugänge vor und freute sich über die Verpflichtung des neuen Trainers Lothar Engelhart. Dieser steigt am 1. Juli ins Training ein.

Der Kassenbericht wurde von Uli Lehnhart vorgetragen. Der Schuldenstand konnte weiter reduziert werden.

Mit einem Grußwort führte der stellvertretende Bürgermeister Thomas Haug die Entlastung herbei. Danach wurde gewählt. Im Amt bestätigt wurden für zwei Jahre: Ulrich Lenhart (Vorsitzender Finanzen) und Josef Oesterle (Vorsitzender Sport).

Neu in den Vorstand gewählt wurden Carolin Krauter (Schriftführerin), Marco Dehner (Jugendleiter), Andy Dehner (Pressewart), Marco Cippolaro (Ball- und Zeugwart) sowie Maximilian Schwabenthan (Bereich IT). Thomas Haug lobte den Verein: "Was hier oben alles läuft, ist spitze, macht weiter so."