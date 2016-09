Bisingen Flüchtlings-Musical für den Prinzen

Burg Hohenzollern. Fröhlich tönen Klavierklänge und Gesang aus dem dritten Stock der Burg Hohenzollern. Ein Musical wird einstudiert. Die Akteure: 15 jugendliche Flüchtlinge aus Afghanistan, Eritrea und Somalia, die eine lange und gefährliche Reise hinter sich haben.

Allein, ohne Eltern oder sonstige Familienangehörige, waren die 15-17-Jährigen wochenlang auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Angst und Tod in ihren Heimatländern. In den Jugendwohngruppen des Diasporahauses in Bietenhausen, Hechingen Albstadt und Rottenburg haben sie Zuflucht gefunden und erleben das erste Mal seit langer Zeit wieder ein friedliches Miteinander.

Die Prinzessin Kira von Preußen-Stiftung hat – unterstützt von der Sparkasse Zollernalb – die jungen Männer auf die Burg Hohenzollern eingeladen, um dort zwei Wochen lang im Rahmen des Projektes "Eisodus" (Einzug) ein Musical einzustudieren. "Eisodus" wird von der Berliner Organisation PluralArts International initiiert, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mittels Kultur- und Musikprojekte gegenseitiges Verständnis und den Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Kultur, Religion und Herkunft zu fördern.