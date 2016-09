Bisingen "Fleckahopser" startet am Montag

"Das ist ein schönes Schmuckstück", sagte Bürgermeister Roman Waizenegger bei der Präsentation des Dacia Dokker, den einige Bürger gleich sehr genau in Augenschein nahmen. Die Einweihungsfeier fand jedoch im kleinen Rahmen statt. "Das größere Fest gibt es, wenn er fünf Jahre gelaufen ist", so Waizenegger. Das schöne Wetter nahm er als gutes Omen, wo es damals bei der Einführung des Ortsbusses "BiBu" geregnet hatte und dieser später aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Verkehr gezogen wurde. "Was mich überwältigt hat, war die Resonanz", sagte Waizenegger. Im Vorfeld hatten sich 33 Fahrer für die ehrenamtliche Tätigkeit gemeldet. "Das war das Grundfundament dafür, dass wir heute hier stehen", so der Schultes weiter.

Auch Rudolf Buckenmaier, Vorsitzender des Vereins Bürgern helfen Bürgern, freute sich, dass es nun losgehen kann. "Die Fahrer haben schon gescharret", sagte er im Bezug auf die Ungeduld der Freiwilligen. Er dankte der Gemeinde für die unbürokratische Zusammenarbeit und den Sponsoren Druckhaus Mayer, Johannes Ertelt, Erwin Heidemann, Oliver Wolf, Getränke Haaf, CM-Elektronik Michailidis sowie Edgar und Moni Remmele. Bevor es zum Umtrunk ging, wünschte Buckenmaier allen eine gute Fahrt. "Ich hoffe, dass das Ehrenamt entsprechend honoriert wird", sagte er. Denn das Engagement der Fahrer sei nicht selbstverständlich.

Weitere Informationen: Der Fleckahopser fährt künftig auf Anfrage montags bis freitags von 8.15 bis 18 Uhr (nicht an Feiertagen). Fahrten für feste Termine können spätestens am vorherigen Tag bei Bürger helfen Bürgern vorgemerkt werden. (montags bis freitags von 8.30 bis 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 07476/9 14 50 06). Für spontane Termine steht der jeweilige Fahrer unter der 0176/43 33 48 80 zur Verfügung (montags bis freitags von 8 bis 17.45 Uhr).