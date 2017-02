Bisingen Fasnetsspiel lebt wieder auf

Was viele nicht wissen, ist, dass Lukas Haug zeitlebens, auch als er später seinen Wohnsitz in Riedlingen hatte, Werke komponierte, Natur- und Landschaftsbilder malte, Niederschriften für den Heimatverein anfertigte und neben dem Sagenspiel vom Rohrschlössle (1950) auch das Fastnetsspiel nach der Sage vom Wedelweible (Kirchhölzlegeist) (1952) verfasste.

Das Possenspiel "s’Wedelweible vo Bisingen" beinhaltet drei Handlungsorte, nämlich "in der Breite" (Gasthof Waldhorn), "am Klingenbach" (Gasthof Zoller) und "in der Barr" (Eisenbahnbrücke). Die Schauspielgruppe setzt sich zusammen aus dem Wedelweible mit Hexenmaske, dem Vogt von Bisingen in weißem Fuhrmannskittel als Richter, der Kirchenmaus mit einem Wildschweinfell als Gewand, Prinz Pisimaus mit Prinzengewand, der Kirchenmausgarde als Bürgerwehr, dem Trompeter der Bürgerwehr, dem Landknechtstrommler, dem Gardehauptmann und der Musikkapelle mit dem närrischen Volk.

Zur Handlung: Am Fastnetsdienstag werden die Bisinger Bürger nach dem Küchle-Mittagessen durch die Kirchenmausgarde zusammengetrommelt. Ihr Gardehauptmann tut kund, dass das Wedelweible Prinz Pisimaus geraubt hat, um von den Bisingern hohen Tribut zu erpressen. Das Wedelweible soll deshalb vor die Schranken des Ortsgerichts gestellt und verurteilt werden.

Prinz Pisimaus wird nach wilder Hetzjagd durch den Ort befreit

Nach wilder Hetzjagd durch die Kirchenmausgarde wird das Wedelweible in der Schmalzgassen-Gegend eingefangen, in einen großen Käfig gesperrt und der mitgeschleppte Prinz befreit.

Der Zug bewegt sich zur Ortsmitte, wo beim alten Schulhaus am Klingenbach der Bürgermeister die Schlüsselgewalt an den Narrenvogt übergibt. Alle Anwesenden singen gemeinsam das "Kirchenmauslied" unter Begleitung der Musikkapelle. Urteil und –Begründung werden durch den Narrenvogt ausgesprochen. In der "Barr" vor der Eisenbahnbrücke übergibt sodann Freifrau Kirchenmaus dem Vogt eine Kiste mit Geld für die Errettung des Prinzen. Dem gesungenen und gespielten Kirchenmauslied folgt am Abend die "Hexenverbrennung".