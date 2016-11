Bisingen Erstes Fest nach langer Zeit

Bisingen. Ihre neue schwarz-weiße Fahne segnen ließen am Samstagnachmittag die "Hohenzollernburschen" aus Bisingen. Gekleidet in den Traditionsanzügen nahmen neben den Burschen auch die Ochsenbräter und der VFB-Fanclub aus Bisingen an diesem Event teil.

Pater Artur Schreiber hieß die Kirchenbesucher willkommen und informierte darüber, was es eigentlich mit dem Segen auf sich hat. Glaube und Frömmigkeit standen zu früheren Zeiten noch im Mittelpunkt des Alltages. So haben die Leute sogar das Essen, ihre Kinder und vieles mehr mit einem Kreuzzeichen gesegnet.

Der Geistliche sprach die Segnungsworte und bespritzte die Fahne mit Weihwasser. Daraufhin wurde diese am renovierten und über 100 Jahre alten hölzernen Fahnenmasten aufgehängt. Mit Gebeten und den von den Hohenzollernburschen ausgesprochenen Fürbitten aber auch den Musikstücken der "Wolpertinger" wurde die Feier bereichert.