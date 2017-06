Bisingen Erste Realschüler mussten wandern

Im Herbst 1971 beschloss der Gemeinderat zu bauen. Dadurch gewann nicht nur die Realschule mehr Raum, sondern auch die Förderschule und die Grund- und Hauptschule, die fortan ihre Klassenräume für eigene Zwecke nutzen konnten.

Die Einweihung des Realschulgebäudes fand dann am 27. April 1974 statt. Das Sprachlabor sowie der Chemie- und Physiksaal standen im Mittelpunkt der modernen Räumlichkeiten. 2002 übernahm Christhardt Tröger die Nachfolge von Albert Zimmermann als Rektor der Schule. Heute ist Heike Witzemann Schulleiterin und Harald Kügler ist Konrektor.

Hockete zum Jubiläum

Mit einem bunten Programm begeht die Realschule Bisingen ihren 50. Geburtstag. Am Samstag, 1. Juli, von 11 bis 16 Uhr lädt die Realschule Bisingen zur großen Jubiläumshockete auf den Pausenhof ein. In ähnlicher Weise wie die Vorjahre wird diese Festlichkeit ablaufen. Ein offizieller Festakt ist nicht vorgesehen. Dennoch sind ehemalige und aktuelle Schüler dazu eingeladen, sich dort in geselliger Runde zu treffen. Mitglieder des Elternbeirates übernehmen die Bewirtung.

Das Bühnenprogramm wird von den Schülern gestaltet. Zu bestaunen gibt es Projekte und Darbietungen aus den einzelnen Schulfächern. Ebenso ein Theaterstück, englische Sketche, eine Modeschau, internationale Tänze und außerdem den ersten Auftritt der neu formierten Lehrerband. Aus den letzten fünf Jahrzehnten geben zusammengestellte Collagen im Schulhaus Aufschluss. Für Bewirtung der Besucher ist gesorgt. Zudem haben Schüler innerhalb der "Projektwoche" eine Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum erstellt. Darin befinden sich etliche Interviews und Bilder aus der Geschichte der Schule. Die Zeitschrift kann beim Schulfest erworben werden.