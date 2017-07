Bisingen Elterbeiträge in den Kitas steigen

Bisingen. Die Elternbeiträge für die Bisinger Kindertagesstätten steigen, eine unvermeidbare Entwicklung, wie in der Gemeinderatsitzung erklärt wurden. Die Beiträge werden damit an den Landesrichtsatz angepasst. Der wurde stark angehoben, da Erzieherinnen und Erzieher eine Verbesserung ihres Tarifvertrages erzielt haben. Damit sind die Personalkosten gestiegen.

Um die kräftige Erhöhung der Elternbeiträge für die Betroffenen abzumildern, hat der Bisinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag auf Vorschlag der Verwaltung hin entschieden, dass die Erhöhung der Beiträge in zwei Schritten erfolgen soll. So werden die Beiträge zu Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018 und 2018/2019, jeweils am 1. September je um fünf Prozent angehoben. Zum Kindergartenjahr 2018/2019 sollen die Elternbeiträge somit auf dem Stand der Richtsatzempfehlung liegen.

Mit dem Gesamtelternbeirat sei der Vorschlag bereits in einer Sitzung besprochen worden, erklärte Hauptamtsleiterin Kerstin Just. Die Mitglieder hätten Verständnis gezeigt und dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt.