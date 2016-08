Bisingen "Elise’s Hutgeschäft" war beliebt bei den Frauen

Am 19. November 1919 wurde Elise Mayer geboren. Ihre Eltern waren Elisabeth ("s’ Liesele") und Lukas Schell. Mit zwei Brüdern wuchs sie im Elternhaus in der Bisinger Kirchgasse 8 auf. Schon als Kind musste sie hart mit anpacken, sowohl im Haushalt als auch im Familienbetrieb. 1949 verheiratete sie sich mit Hugo Mayer, welcher im Jahr 1988 verstarb. Tochter Helga und Sohn Hubert haben eigene Familien gegründet. Auf ihre vier Enkelkinder war sie immer sehr stolz. Vor sieben Jahren feierte sie noch ihren 90.Geburtstags im Kreise von Familie und Gästen.

Das Wohn- und Geschäftshaus besitzt eine lange Tradition. Im vorletzten Jahrhundert waren im Gebäude eine Nagelschmiede und später eine Postagentur untergebracht. 1905 gründete die Familie von Lukas Schell um und gründete die Wäscherei. Anfangs wurde mit einer handbetriebenen Waschmaschine gearbeitet, und in einem Holzfass wurden die Kragen gestärkt. Die ebenfalls von Hand angetriebene Bügelmaschine musste mit Spiritus geheizt werden. Scheuer und Stall wurden kurzerhand zur Wasch- und Bügelstube umgebaut. Erst 1930 folgte die Umstellung auf Elektrizität.

Während des Zweiten Weltkrieges gab es viele Aufträge von den in Bisingen stationierten Flugplatzsoldaten und nach Kriegsende von der französischen Besatzung. In späteren Jahren kamen noch ein Kolonialwaren- und ein Putzgeschäft mit reichlicher Auswahl an Damenhüten hinzu. Viele der älteren Bisinger können sich noch gut an jene Zeiten erinnern, als fast jede Frau zu den Festtagen einen Damenhut von "Elise’s Hutgeschäft" trug. Wäscherei und Mangelstube wurden von der Familie Mayer noch bis 1966 betrieben, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, als Hugo Mayer als Wäschereileiter in das Hechinger Krankenhaus wechselte. Danach führte Elise Mayer mit ihrer Helferin die Mangelstube weiter. Erst ab 1985 wurde das Geschäft vermietet. Heute sind es Violetta und Bertram Buckenmaier, die die Mangel- und Bügelstube in der Kirchgasse betreiben.

Aus früheren Tagen rund um Bisingens Geschichte wusste Elise Mayer viel Interessantes zu erzählen. In ihrem eigenen Wohn- und Geschäftshaus verbrachte sie ihren Lebensabend.