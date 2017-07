Bisingen Einzelhandel will weiter Gas geben

Bisingen. Einzelhandel und Gewerbe in der Zollergemeinde geben weiter Gas: Am Sonntag, 1. Oktober, findet die 20. Auflage von Bisingen Live statt. Diese Großveranstaltung im HGV-Jahreskalender soll ähnlich wie in den Vorjahren ein großer Erfolg für alle Beteiligten werden. "Der Markt ist heutzutage hart umkämpft, weshalb sich die Verantwortlichen des HGV Bisingen etwas einfallen lassen müssen", sagt Guido Petran. Als Nachfolger von Jürgen Berger ist er seit 2015 der Vorsitzende des Vereins.

Umsatzzahlen stimmen, die Besucherzahlen noch nicht ganz

Bilanz gezogen wurde in der Hauptversammlung auch. Die Umsatzzahlen hätten bei den zwei vergangenen verkaufsoffenen Veranstaltungen gestimmt, hieß es. Lediglich die Besucherzahlen seien "nicht der große Knüller", so der HGV-Chef. Aus diesem Grund sei es wichtig, sich für die Zukunft zu rüsten. Der erste Schritt dazu sei im Berichtsjahr bereits erfolgt: Das Erscheinungsbild sei immens aufgewertet worden. In den Mittelpunkt sei ein neues attraktives Logo gerückt, ebenso wie die neu gestaltete "Werbemaus", die als Figur auf den verschiedenen Marketingmitteln zu sehen ist.