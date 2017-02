Bisingen Einmal selbst ins Kostüm schlüpfen

Über den eigentlichen Ursprung der Bisinger Traditionsfiguren könne nichts Genaues gesagt werden, verrieten die Butzen. Es könne jedoch davon ausgegangen werden, dass die ersten Butzen im Mittelalter als sogenannte "Pestmännle" auf der Bildfläche erschienen. Die waren für die Beseitigung der Pest-Leichen zuständig. Damit sie von anderen Leuten nicht erkannt und gemieden wurden, verkleideten sie sich mit dem schwarzen Gewand und der Kopfmaske. Deshalb besteht auch das heutige Butzen-Häs aus der schwarzen Kopfmaske mit bunten Bändern. Fell-Augenbrauen, ein Lippenbart, sowie die heraushängende rote Zunge verleihen der Maske ihr Aussehen. Das wallende schwarze Gewand ist mit Schellen in unterschiedlichen Größen besetzt. Schwarze Hosen und Fellstiefel runden das Bild ab.

Belegt ist, dass sich die Butzen bereits vor Jahrzehnten an der Bisinger Ortsfasnet beteiligten. Der Schützenverein hat die Figur dann später erneut aufgegriffen und die neuen "Butzen" gefertigt. Im Jahre 1972 fand die Erweiterung der Gruppe um eine Kanone und die dazugehörigen Kanoniere statt. Diese tragen farbenprächtige Uniformen. Die Butzengruppe mit Oberbutz Christian Gieger hat in der Bisinger Fasnet neben den Hexen und Nichthuldigern mit Kirchamäus als Traditionsgruppe ihren festen Platz. Erst vor wenigen Tagen haben die Bisinger Butzen ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert und das große Ringtreffen in Bisingen ausgerichtet.

Zum Ende des Besuchs durften die Kinder die Butzenmaske selbst einmal über den Kopf stülpen.