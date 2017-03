Bisingen Einfach den gelben Kreisen folgen

Beginnend am Bahnhof durch Steinhofen führte der Weg am Reitsportzentrum vorbei in Richtung Grosselfingen. Weiter über den Bisinger Berg um das ehemalige Flugfeld herum in Richtung KZ-Friedhof und zurück über die Heidelbergstraße zum Bahnhof.

Alte Wegweiser wurden entfernt und neue Zeichen angebracht. Der Weg ist gut zu begehen, auch wenn Wanderkleidung angebracht war – man muss nun einfach nur noch den gelben Kreisen folgen.

Die nächste Aktion des Schwäbischen Albvereines ist bereits in Planung. An den Samstagen, 4. und 11. März, jeweils ab 9 Uhr finden wieder Pflegemaßnahmen an der Zollerhalde in Zimmern unter der Leitung von Naturschutzwartin Maria Rager und Revierförster Willi Grundler statt.