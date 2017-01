Bisingen Eineinhalb Jahre lang auf Film hingefiebert

Im Abspann des Filmes wird die Burg Hohenzollern auch bedacht. Eine Danksagung ist Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern, Burgverwalterin Anja Hoppe sowie "Roland Beck and the whole castle crew" (zu deutsch: Roland Beck und der ganzen Burg-Mannschaft) gewidmet.

Weitere Informationen: "A Cure for Wellness" wird in Hechingen als Vorpremiere schon am Mittwoch, 22. Februar, ab 20 Uhr im Schwanen-Kino gezeigt. Der Vorverkauf beginnt heute auf http://hechingen.zollernalb-kinos.de