Bisingen Eine Polonaise durch das Altenwerk

Bisingen. Das Altenwerk St. Nikolaus hat zum traditionellen bunten Nachmittag ins Gemeindezentrum eingeladen. Das "Zollern Duo" mit Hans und Karl Dehner überzeugte mit ihrem vielfältigen Fasnets-Repertoire. Es wurde gesungen, geschunkelt und getanzt, dazu kam die große, bunte Polonaise durchs Gemeindezentrum.

Organisiert von Indianern

Die Seniorinnen und Senioren verstanden es prächtig, schwungvoll zu feiern und die Tanzfläche zu beleben. Das als Indianer kostümierte Organisationsteam hatte alles bestens vorbereitet. Weder an der passenden Dekoration im gut gefüllten Nikolaussaal noch am leckeren Speisen- und Getränkeangebot fehlte es, ganz zu schweigen an witzig spritzigen Auftritten.