Bisingen Einblicke in ein fernes Land

Es waren sehr beeindruckende Bilder und Hans-Paul Fischer konnte sehr eindrucksvoll über Land und Leute berichten. Von einem Land, das vor kurzem noch von einer Militärdiktatur regiert wurde, die sich zwar zurückgezogen hat, aber dennoch weiterhin mitmischt. Myanmar ist ein Land im Aufbruch, auch hier haben die Jungen schon ein Mobiltelefon, allerdings lebt die überwiegende Mehrheit von der Landwirtschaft. Auch wenn es sich für den Tourismus geöffnet hat, so fehlt es überall an Infrastruktur. Die Fischers mussten so manche Frage über Myanmar beantworten. Danach wurde noch in geselliger Runde weiter gefeiert.