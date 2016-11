Bisingen Ein Paradies und ein Problemteich

Vier Monate hat Stephan Frei an seiner Masterarbeit für ein ökologisches Konzept für die Nachnutzung der Teichkläranlage in Wessingen gearbeitet. Und die Ortschaftsräte aus Wessingen und Zimmern sowie Bürgermeister Roman Waizenegger hat er damit überzeugt. Am Montagabend stellte er das Konzept im alten Schulhaus in Wessingen vor.

Stephan Frei informierte darüber, dass im Bereich der Teichanlage bereits viele gefährdete Tierarten leben. Doch die Voraussetzungen für ein Biotop seien insgesamt gut. Nur einen der drei stillgelegten Teiche ernannte er zum "Problemteich". Dort könne man jedoch Rohrkolben anpflanzen, nachdem das Wasser der Bisinger Kläranlage zugeführt wurde. So gäbe es eine Sauerstoffzufuhr und eine Geruchsbelästigung könne minimiert werden.

Der ehemalige Schönungsteich weise einen guten Baumbestand auf und hier seien keine wesentlichen Veränderungen notwendig. Hier sind kleinere Tümpel von jeweils einem Quadratmeter und 25 Zentimeter Tiefe vorgesehen.