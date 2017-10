Bisingen Ein Ort der kulturellen Identität

Zur Einweihung der Burg Hohenzollern am 3. Oktober 1867 kam König Wilhelm I. von Preußen auf die Burg, der als Kronprinz 1850 bereits der Grundsteinlegung beigewohnt hatte. König Wilhelm reiste mit seiner Familie am 4. Oktober nach Sigmaringen weiter, um dort am folgenden Tag der Einweihung des Fürstlichen Museums beizuwohnen, das Fürst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen hatte errichten lassen. Bereits ein halbes Jahr vor der Einweihung von Burg und Fürstlichem Museum, war am 15. April 1867 der Hohenzollerische Geschichtsverein gegründet worden, unter dem Namen "Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern". Dessen ursprünglicher Zweck gilt bis heute: "Material für eine Geschichte Hohenzollerns in umfassendem Sinn zu sammeln und zu publiziren, darneben aber auch anderes historisch merkwürdiges Material, welches sich in Hohenzollern findet, bekannt zu machen." Abschließend konstatierte Volker Trugenberger die gute Zusammenarbeit der Hohenzollerischen Institutionen untereinander und machte deutlich: Hohenzollern ist ein Ort "kultureller Identität".

Weitere Informationen: Anlässlich des Jubiläumsjahres zeigt das Staatsarchiv Sigmaringen vom 23. November bis zum 27. April die Ausstellung "Hohenzollern: Burg – Adelshaus – Land", im Anschluss daran ist diese im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen zu sehen.