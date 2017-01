Bisingen Ein ganz schön turbulenter Start in die Fasnet

Bisingen. In Bisingen werden sich die Nichthuldiger und Kirchamäus dem Maskenabstauben annehmen. Um 18 Uhr halten Wedelweible und Hanga Goascht Einzug auf dem Marktplatz. Im Anschluss daran findet das obligatorische Wurstsalatessen im Züchterheim statt. Die Bisinger Butzenzunft widmet sich am Nachmittag dem "Häsnausschnittla" im Vereinsheim des FC Steinhofen und übernimmt ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz die Regie mit dem Pestschauspiel.

Die Bisinger Hexen treffen sich morgen, Freitag, um 16 Uhr zur Aufstellung des übergroßen Hexenbesens in der Ortsmitte. Zur Bewirtung der Besucher steht der Hexenwagen vor Ort. Im Anschluss daran gegen 18 Uhr treffen sich die Hexen im Sportheim Kuhloch zum "Besawezza" und ihrer Teufelsfeier.

Die Lenau Hexa stellen ihren Narrenbaum mit integrierter Hexentaufe am Samstag, 7. Januar, ab 17 Uhr in Steinhofen. Zum Häsabstauben machen sich am morgigen Freitag auch die Gempleswatter in Wessingen und die Maurochen in Thanheim auf die Socken. Dabei wird das Fasnethäs jeweils auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Der Ritualspruch darf dabei nicht fehlen. Erst wenn keine Beanstandungen vorliegen, erhält der Narr seinen Stempel, der zum Mitlaufen an der Fasnet berechtigt.