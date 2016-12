Bisingen Ein flotter Abschluss für die Sportler

Waghalsige Stunts auf dem BMX-Rad

Danach war ein Extremsportler aus Ludwigsburg an der Reihe. Der 28-jährige Dominik Burger sorgte mit dem BMX-Rad mit waghalsigen Stunts für Applausstürme. Er ist in der Extremsport-Szene bekannt und hat schon bei Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen. Er fährt dabei häufig auf sehr unwegsamem Gelände, was großes Geschick erfordert.

Weiter wurde ein Video von der Burg Hohenzollern gezeigt. Darin waren Jugendspieler des FC Steinhofen bei einem Besuch auf der Burg Hohenzollern zu sehen. Anschließend zeigte ein Film die Highlights des Vereinsjahres 2016 aus allen Bereichen des Vereins.

Danach übernahm nochmal Armin Killmaier das Mikrofon. Er holte Armin Richert auf die Bühne. Armin Richert kümmert sich seit 30 Jahren um die Fußballplätze des FC 48 Steinhofen. Als besonderen Dank erhielt Richert eine Urkunde für 30 Jahre Ehrenamtliche Tätigkeit als Platzwart, ebenfalls einen Gutschein und ein Geschenk.

Auch der Nikolaus durfte nicht fehlen. Jürgen Fecker war in die Rolle geschlüpft. Als erstes verlas er eine Weihnachtsgeschichte. Über jede Jugend hatte er eine Besonderheit zu berichten. Auch er ging in einem Rückblick auf die vielen Erfolge der einzelnen Mannschaften ein. Als Dank erhielten alle Kinder und Jugendlichen von den Bambini bis zur B-Jugend als Geschenk einen Rucksack.

Die A-Jugendspieler, die Spieler der Aktiven Mannschaft, Jugendtrainer, Schiedsrichter und die Mitglieder des Ausschusses erhielten als Dank für die Arbeit eine Regenjacke. Zur Geschenkübergabe wurden alle auf die Bühne gerufen. Die volle Bühne war ein schönes Schlussbild der Veranstaltung, stand symbolisch für den Zusammenhalt im Verein.