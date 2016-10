Bisingen Eifrig von Flecka zu Flecka gehopst

Bisingen. Sehr bald wird es zum vertrauten Bild in Bisingen und Ortsteilen gehören, wenn der Fleckahopser die Leute von zuhause abholt und an den gewünschten Ort fährt und auch wieder heimbringt. Das Bürgerauto kann für viele Menschen in Bisingen zum Segen werden, denn es fährt lediglich auf Spendenbasis überall in der Gemeinde hin.

Die ersten Reaktionen, die der Bürgerverein von einigen Bürgerinnen, die schon mit dem Fleckahopser gefahren sind, erhielt, sind durchweg positiv. Ilse Prautzsch (86) aus Thanheim nutzte das Bürgerauto zu einem Termin zur Fußpflege in Bisingen: "Von der Bestellung bis zur Heimfahrt hat alles vorbildlich geklappt. Der Fahrer war pünktlich, sehr freundlich und hilfsbereit", sagt sie, "insgesamt finde ich es eine für mich wertvolle Einrichtung, gerade weil ich gesundheitlich angeschlagen bin, vor allem weil man direkt von zuhause abgeholt wird und wieder heimgebracht wird." Man könne nur dankbar sein für diese Hilfe, weil man im Alter dadurch noch ein wenig mobil bleibe und am dörflichen Leben teilnehmen könne. "Ich werde den Fleckahopser bestimmt wieder benutzen", so Prautzsch.

Zufrieden mit dem Service: Auch der Rollator findet Platz