Bisingen Durch Thanheim wird ständig gerast

Es besteht auch der Wunsch nach einem Graffitiworkshop in Zusammenarbeit mit dem Bisinger Jugendforum. Das Kunstwerk könnte an der Wand hinter dem Feuerwehrhaus entstehen – Kostenfrage rund 2500 Euro.

Die Sanierung des Fachwerks am Rathaus ist bisher mit 32 000 Euro im Haushalt eingeplant. Der Ortschaftsrat möchte, dass dieser Betrag mit weiteren 10 000 bis 20 000 Euro aufgestockt wird.

Am Kindergarten ist ein Vordach zwischen Terrasse und Sandspielbereich gewünscht, sowie ein Vordach oder Boxen für Müllbehälter, Dach, Pergola und Fallschutz an den Dachträgern.

Eine Instandsetzung der Friedhofsmauer und das Anlegen von Baumgräbern wird für den Friedhof gewünscht. Bei den Straßen stehen viele Sanierungswünsche auf der Liste, die Landschaftspflege am Ebersberg und zwei Sitzbänke stehen ebenfalls zur Debatte, zudem die Holzfigurenrenovierung auf dem Dorfplatz.

Es wurde die Aufträge für die Erstellung von Gutachten über Kurzpumpenversuche und Grundwasserstandsmessungen sowie eine hydrogeologische Untersuchung im Baugebiet Salenwiesen vergeben. Die Untersuchungen dauern ein Jahr und im Herbst 2018 kann mit Ergebnissen gerechnet werden.

Die Gemeinde Bisingen beabsichtigt für den Grenzbach in Bisingen- Thanheim im Zuge des Hochwasserschutzes eine Flussgebietsuntersuchung durchzuführen. Das Büro Wald und Corbe aus Hügelsheim hat dazu ein Angebot in Höhe von 50 000 Euro unterbreitet, das nun dem Landratsamt vorgelegt wurde, um zu prüfen, ob das Gutachten zuschussfähig ist.

Ein Gutachten über die Bau- und Schadensaufnahme am Fachwerkgiebel des Rathauses Thanheim sowie eine Kostenaufstellung der Restaurierungsarbeiten des Fachwerks in Höhe von 24 507 Euro liegen der Verwaltung vor. Über die weitere Vorgehensweise wird sich der Ortsvorsteher mit dem Denkmalamt in Verbindung setzen.

Bei der Straßenmeisterei wurde ein Antrag auf eine schnelle Beseitigung der Spurrillen vor den Bushaltestellen in Höhe des Feuerwehrhauses gestellt. Dadurch soll verhindert werden, dass Leute auf dem Gehweg von Wasserfontänen vorbeifahrender Autos durchnässt werden.