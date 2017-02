Bisingen Drei Stunden blau-weißer Spaß mit den Hexen

Als Sternsinger betraten anschließend Sabine und Volker Büschgen sowie Hansi Nimz die Bühne und beleuchteten das lokale Ortsgeschehen auf witzige Weise und mit viel Gesang. Bürgermeister, Gemeinderat, Feuerwehr und viele weitere bekamen ihr Fett weg. Die Besucher sangen den Refrain: "Bimbam aberau".

Mit ihrem Song auf den Thermomix landeten Steffi Beiter, Steffi Beck und Michi Gaus einen Volltreffer. Christian Lacher und Marco Robortella überzeugten mit zwei Sketchen.

Die Bisinger Hexen können Gedanken lesen

Der Auftritt einiger Hexenmitglieder zum Thema "Gedanken lesen" sorgte ebenfalls für viele Lacher. Adrian Krainz lieferte auch stumm einen trefflichen Vortrag ab und Sonja Binder und Svenja Merz luden als Coaches zur Sportstunde ein.

Oberhexe Christoph Mayer betrat als Metzgermeister die Bütt. Dabei erzählte er von seinem Metzgerdasein und sang als Refrain: "I be wie i be – i be dr Ma fier dia Würstle", da blieb kein Auge trocken.

Mehrere Hexenfrauen trafen sich daraufhin zum Synchronschwimmen auf der Bühne. Auch Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger blieb nicht verschont und musste beim Sketch zum bayrischen Qi Gong mitmachen.

Nach dem Bühnenprogramm spielten noch der Mühle-Express und die Daagdieab Lompa.