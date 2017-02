Bisingen Drei Jahre Haft für Kneipenschläger

Das Urteil im Prozess gegen die drei Bisinger Kneipenschläger ist gesprochen. Zwei von ihnen müssen erst einmal einen 18-monatigen Alkoholentzug antreten, ein dritter erhält eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. Er war nur zu Beginn der Tat beteiligt.

Für die beiden Haupttäter hat das Gericht deswegen eine 18-monatige Therapie in einer Entziehungsanstalt angeordnet, die so schnell wie möglich angetreten werden soll. Wenn die beiden die Therapie schaffen, können sie bereits danach wieder auf Bewährung entlassen werden. "Sie haben sich diese Zukunftschance verdient", so Richter Hannes Breucker, "bitte enttäuschen Sie uns, sich selbst und ihre Familien nicht. Wenn Sie rückfällig werden, riskieren Sie alles!"

Mehrere Dutzend Verwandte und Freunde der drei 28, 32 und 37 Jahre alten Täter verfolgten im Saal des Hechinger Landgerichts am Dienstag den Ausgang der mehrtägigen Verhandlung. Am Tag zuvor hatte der Leitende Oberstaatsanwalt Jens Gruhl in seinem Plädoyer für zwei der drei Angeklagten wegen versuchten Totschlags viereinhalb Jahre sowie drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe gefordert. Das Gericht um Landgerichts-Vizepräsident Hannes Breucker entschied letztendlich, dass es sich bei der Tat nicht um versuchten Totschlag, sondern nur um gefährliche Körperverletzung handelt. Die Täter hätten zwar auf den jungen Mann eingetreten, als er schon am Boden lag und ihn verfolgt als seine Freunde ihn aus der Kneipe in die Sparkasse retten wollten, aber es sei ihnen nicht um die Tötung des Mannes gegangen.