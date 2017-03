Bisingen Die Vorteile sind kompliziert verpackt

Bei ihnen herrscht nun Informationsbedarf. Das war beim Informationsabend in der Bisinger Lebenshilfe zu spüren, zu dem weit mehr als 100 Besucher kamen. Lebenshilfe-Geschäftsführer Holger Klein war sichtlich überrascht, dass Ingo Pezina, als Jurist beim Lebenshilfe-Landesverband, vor vollen Reihen sprechen konnte.

Viele Eltern und Betreuer von Menschen, die in Lebenshilfe-Einrichtungen arbeiten und leben, waren gekommen. Sie erfuhren einiges Positives. So darf ein Behinderter, der Hilfe zum Lebensunterhalt braucht, künftig 5000 Euro statt bislang 2600 Euro ansparen. Dann aber wird es schon kompliziert. So soll künftig mehr gefördert werden, dass Menschen mit Behinderungen an normalen Arbeitsplätzen außerhalb geschützter Werkstätten zum Einsatz kommen. Arbeitgeber können hier gute Zuschüsse erhalten, für eine Betreuung soll gesorgt werden. Es können sich auch Firmen gründen, die hier tätig werden. Holger Klein befürchtet, dass sich hier auch "Billigkonkurrenz" zu den Lebenshilfe-Werkstätten bilden könnte, die nur geringen Qualitätsanforderungen genügen.

Behinderte können künftig auch Unterstützung bei der Betreuung von Kinder erhalten oder wenn sie ein Ehrenamt ausüben wollen. Jedenfalls theoretisch. Wie das in der Praxis aussehe, müsse man sehen, so Ingo Pezina. "Betroffene brauchen fitte gesetzliche Betreuer", stellte er klar, sonst würden viele Ansprüche kaum zu realisieren sein. Eines sei jedenfalls schon klar: Die Umstellung werde auch für die Lebenshilfe ein enormer Verwaltungsaufwand, der sicher hohe Kosten verursache. Er hoffe, dass dafür dann auch von den Kostenträgern höhere Entgelte bezahlt werden. Auch die Ausstattung der Einrichtungen müsste sich durch das Gesetz eigentlich verbessern. Bis es so weit sei, müsse aber wohl mit einigen Gerichtsverfahren gerechnet werden.