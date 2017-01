Bisingen Die riesige Anlage ist noch immer nicht fertig

Gleich fünf lange und stilechte Modellzüge mit unterschiedlichen maßstabsgetreuen Lokomotiven und digitaler Steuerung ausgestattet drehten munter tuckernd ihre Runden durch das reizvolle Gelände mit Dörfern, Seen und Gebirge. Die Anlage nimmt fast den gesamten Platz in dem rund 50 Quadratmeter großen Raum ein. Fertig ist sie allerdings noch lange nicht. Jede Woche basteln die Modellbauer weiter an der Anlage.

Wer sich für die Entstehung der Anlage oder Modellbau im Allgemeinen interessierte, konnte vor Ort im Gespräch viel Nützliches erfahren.

Als nicht weniger interessant und vor allem für Kinder spannend erwies sich die Sonderausstellung mit Lego Technik und Lego Eisenbahn im Erdgeschoss. Rund 15 verschiedene Lego-Technik-Modelle – Hubschrauber, Raupenfahrzeug, Flugzeug, Bagger und mehr – standen bereit. Aber auch einige HO-Module beinhaltete die Ausstellung. Das Vorstandsteam mit dem Vorsitzenden Thomas Vötsch stand für Erklärungen und Fragen zur Verfügung. In der Gaststube wurden die Besucher bewirtet.