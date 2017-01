Bisingen Die Jugendlichen tüfteln an Projekten

Bisingen. Das Jugendforum ist die neue Art der Jugendbeteiligung in der Gemeinde Bisingen. Es ersetzt den bisherigen Jugendgemeinderat, für den es zuletzt immer schwieriger war, Kandidaten zu finden. Der neue Weg geht dabei weg von verpflichtenden Ämtern und hin zu punktueller Beteiligung an Projekten. So soll die Motivation am Leben gehalten werden und keine Langeweile aufkommen. "Von Jugendlichen, für Jugendliche und mit Jugendlichen", so hatte Bürgermeister Roman Waizenegger das Projekt zu Beginn beschrieben. Es habe ihn positiv überrascht, wie motiviert sich die Bisinger Jugendlichen an den Projekten beteiligen.

Vom Haus Nazareth gibt es Hilfestellung

Beim ersten Termin des Jugendforums Mitte November kamen 170 Jugendliche zusammen. Beim Treffen der Projektgruppen waren es dann noch 20 Schüler. Immer noch "eine sehr gute Zahl", findet Udo Bartsch vom Haus Nazareth, immerhin habe der erste Termin während der Unterrichtszeit stattgefunden, der zweite dann nachmittags in der schulfreien Zeit. "Die Jugendlichen waren auch beim zweiten Treffen total motiviert", so Bartsch. Am Anfang würde man den Jugendlichen noch viel Hilfestellung geben, später würde Unterstützung dann kommen, wenn die Jugendlichen sie brauchen. "Wir fragen bei den Jugendlichen am Anfang permanent nach, wie es läuft", erklärt Bartsch. Die Projektgruppen treffen sich nun immer wieder gemeinsam mit Helfern. In weiteren Großtreffen mit allen Beteiligten soll zwischendurch der aktuelle Stand abgefragt werden.