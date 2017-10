Bisingen Die heilende Wirkung des Humors

Der Betreuungsverein der Lebenshilfe Zollernalb hat sich auf Ehrenamtliche spezialisiert, die geistig behinderte Menschen betreuen. Der SKM Zollern (Katholischer Verein für soziale Dienste im Dekanat Zollern) widmet sich eher Betreuenden, die psychisch erkrankten und älteren Menschen helfen. Beide Vereine vermitteln ehrenamtliche Betreuer, bieten Beratung und Begleitung an, führen Seminare zur Aus- und Fortbildung durch und leisten damit einen wichtigen Beitrag um ehrenamtliche Betreuung möglich zu machen.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Betreuungsvereinen und der Betreuungsbehörde des Kreises ist eine zuverlässige und vertrauensvolle Partnerschaft. Müllges stellte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuungsbehörde vor.

Dann übernahm Humortherapeut Michael Falkenbach mit seinem Programm "Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht – mit Humor mühelos Stress abbauen". Michael Falkenbach ist Jahrgang 1960 und seit 2002 freiberuflicher Humortherapeut. Ihn buchen Reha-Kliniken im ganzen Land. Falkenbach sieht sich selbst als Therapie-Optimierer, keinesfalls als Konkurrenz zur Therapie.

Sein Vortrag war ein Mix aus Witzen und Tipps fürs Leben. Am allerliebsten wäre es ihm, wenn es ihm gelänge, dass seine Zuhörer ihre Fehler und Scheitern annehmen und sogar darüber lächeln können. Kinder würden bis zu 400 Mal am Tag lachen, Erwachsene vielleicht noch 20 Mal am Tag, erklärte Falkenbach. "Wir haben das Lachen verlernt." Er rät, einfach ein bis zweimal die Woche etwas Lustiges im Fernsehen anzuschauen. Öfter zu lächeln sei ebenfalls ein Schritt, um die Lachmuskeln zu trainieren.

Die Besucher genossen den Abend in Bisingen, und viele Male wurde auch auf den Rat des Humortherapeuten gehört und gemeinsam herzlich gelacht.