Bisingen Die Grund- und Werkrealschule

Bisingen. Es ist still an diesem Mittag an der Bisinger Grund- und Werkrealschule. Der Vormittagsunterricht ist schon vorbei. In der großen Mensa setzen sich gerade die betreuten "Kernzeitraben" zu Tisch, um zu Mittag zu essen. In den Räumen der Schulsozialarbeit werkeln ein paar ältere Schüler an ihrer Projektprüfung. Sie bauen Möbel für den dortigen Aufenthaltsraum.

Die Sofas und der Tisch aus Paletten sind schon fast fertig, es fehlen nur noch die Kissen. "Sieht echt gut aus", lobt Rektorin Nicole Heyder und nimmt mit ihrer Kollegin, Konrektorin Cornelia Schiele, gleich mal Platz. "Das habt ihr super hingekriegt", lobt sie.

Nicole Heyder, die seit Anfang März neue Rektorin an der Bisinger Grund- und Werkrealschule ist, ist in Bisingen keine Unbekannte. Sie war bereits zwei Jahre lang an der Bisinger Schule tätig. Anschließend war sie Rektorin der Starzacher Grundschule in Bierlingen. "Ich habe immer gesagt: da will ich eigentlich nicht mehr weg, außer die Stelle in Bisingen wird frei – und dann ist genau das passiert", erzählt sie und lacht. "Da habe ich mich sofort beworben!" Auf das "tolle Kollegium" in Bisingen habe sie sich richtig gefreut.