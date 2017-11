Bisingen Die ganze Burg feiert den Reformationstag

500 Jahre Reformation sind ein bedeutendes Ereignis. Eines, das es wert ist, an einem ganz besonderen Ort gefeiert zu werden. Bemüht man ein weiteres Zitat des deutschen Theologen und Reformators, so ist dieser Ort schnell gefunden. "Eine feste Burg ist unser Gott" ‒ unter dieser Überschrift stand am Dienstag der Ökumenische Familiennachmittag, zu dem Scharen von Besuchern auf die Zollerburg strömten.

Letztere bildete, wie Burgverwalterin Anja Hoppe und Pfarrer Herbert Würth im Rahmen ihrer Begrüßungsansprache erklärten, die stimmungsvolle Kulisse für viele Darsteller, die in verschiedene historische Rollen schlüpften.

Theaterszenen, gespielt von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der evangelischen Kirchengemeinden Hechingen, Rangendingen und Bisingen, gewährten den Gästen einen lebendigen Einblick in die Zeit Martin Luthers. Auf der Bastei trafen die Besucher auf Johann Tetzel, dessen Ablasspredigten den Anlass für Luthers Thesenanschlag darstellten.