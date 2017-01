Bisingen Die Engstellen im Ort entzerren

Die Verkehrsschau fand an zwei Punkten im alten Ortskern von Zimmern statt. So waren der neuralgische Punkt, die Feuerwehrausfahrt, die durch wild parkende Nutzer des Bürgerhauses behindert wird, sowie die Zellerhornstraße an ihrer Engstelle Schwerpunkte der Besichtigung.

Die Ortschaftsräte stimmten dem Vorschlag des Verkehrsamtes und der Polizei zu, zum einen bei der Feuerwehr die Zick-Zack-Linie bis zur Zellerhornstraße zu verlängern. Auch der Anbringung einer Leitbake stimmte der Ortschaftsrat zu.

Eine weitere Problemzone sprach Eduard Toranzo an: Bei der Einmündung von der Wiesenstraße in die Burgstraße gebe es immer wieder Beinahe-Zusammenstöße, weil sowohl ortseinwärts fahrenden wie auch auswärts fahrende Verkehrsteilnehmer einfach zu schnell unterwegs seien. Dies träfe dann vor allem langsam einbiegende Fahrzeuge wie Traktoren mit Anhängern. Er schlug deshalb vor, dass die Tempo-30-Zone verlängert wird. Dies soll mit der Verkehrsbehörde des Landratsamtes besprochen werden.