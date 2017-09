Bisingen Die Akrobaten sorgen wieder für Staunen

Bisingen. Sie präsentieren mit ihrem Tanz auf dem galoppierenden Pferd eine ganz andere Sparte des Pferdesports und bereichern das vielseitige Turnierprogramm mit einer Mischung aus eleganter Show und atemberaubender Akrobatik. Auch in diesem Jahr sind fünf internationale Spitzenteams der Leistungsklasse S der Einladung des Veranstalters gerne gefolgt, um am Samstag im Rahmen des Schauabends und am Sonntag am Kürwettkampf der Voltigierer teilzunehmen.

Einzel-, Doppel- und Dreier-Choreographien werden gezeigt

Die Teams bestehen aus jeweils sechs Voltigiererinnen und Voltigierern und zeigen eine Kür bestehend aus Einzel-, Doppel- und Dreierübungen nach eigener Choreografie. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt: das Kürthema, die Musik sowie die bunten Trikots der jungen Athleten.