Bisingen Der Vorläufer des Nachrichtenblatts

Bisingen. Der Büttel Otto Lueg, geboren 1887, ist ein Teil Bisinger Ortsgeschichte. Im Archiv des Heimatvereins ist sein Werdegang für die Nachwelt hinterlegt. Teils war er Nachrichtensprecher und teils Ordnungshüter. Mit seinen Bekanntmachungen war er Vorgänger der Medienwelt.

Zweimal täglich verkündete der Büttel seine Nachrichten

Über das Internet kann heute jeder Verein seine aktuellen Termine mitteilen, jede Gemeinde hat ihr eigenes Mitteilungsblatt. Doch vor einigen Jahrzehnten sah die Lage noch ganz anders aus. In regelmäßigen Abständen erklang im Flecken die unüberhörbare Schelle. Die Bürger warteten schon mit Spannung auf die neuesten Nachrichten. "Er sorgte für Recht und Ordnung", berichtet Thekla Schellinger, die von 1956 bis 1968 die Molkerei in Bisingen betrieb und sich noch gut an Otto Lueg erinnert. Bedingt durch seinen westfälischen Dialekt sei es oftmals schwer gewesen ihn zu verstehen. Trotz allem – oder auch gerade deshalb – war der Büttel, oder auch Ausscheller genannt, eine Legende. Neben den Anschlagtafeln war der Schellenruf bis zur Einführung des Nachrichtenblattes im Jahr 1956 das Instrument der Bisinger Gemeindeverwaltung zur Übermittlung der amtlichen Bekanntmachungen an die Öffentlichkeit.