Bisingen Der Nachwuchs soll mitgestalten

Quasi als Weiterentwicklung des seit 1989 bestehenden Jugendgemeinderates soll es künftig das Jugendforum geben. Diese neue Einrichtung soll in Zukunft Kinder und Jugendliche aus der ganzen Gemeinde motivieren, sich in gemeinnützigen Aktivitäten zu engagieren und die Interessen ihrer Altersgruppen innerhalb der Zollergemeinde zu vertreten.

Kinder und Jugendliche können im Jugendforum ihre eigenen Ideen für Projekte und Aktivitäten einbringen, sich für die Teilnahme an einer Projektgruppe entscheiden und dies gänzlich unter dem Motto "von Jugendlichen für Jugendliche in Bisingen". Unterstützt werden diese in von Paten und von erfahrenen Personen, die sich in Gesellschaft und Politik einbringen.