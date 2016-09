Bisingen Der 90. Geburtstag soll gebührend gefeiert werden

Auf der Tagesordnung der ersten Generalversammlung standen der Mitgliedsbeitrag mit 20 Reichspfennig pro Monat, die Festsetzung der Aufnahmegebühr mit einer Reichsmark sowie die Vereinssatzung. Die Kegelbahn des "Hirschbühl" war die erste überdachte Schießbahn des Vereins. Bereits Ende 1928 stand das Vereinshaus auf dem ausgewählten Grundstück "Im Engenbohl".

Ein aktives Vereinsleben entwickelte sich in den folgenden Jahren. Jährlich fanden Preisschießen und Schützenball statt. Der Verein trat 1929 dem Zollern-Alb-Schützengau bei und konnte bereits ein Jahr später beim Gau-Gruppenschießen den dritten Preis erkämpfen.

Ein Jahr später schloss sich der Verein dem Deutschen Schützenbund an. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste der Schießbetrieb eingestellt werden.

In den Nachkriegsjahren musste das Schützenhaus abgebrochen werden. Erst 1956 erfolgte die Wiedergründung des Schützenvereins.

1957 beschlossen die Mitglieder, das neue Schützenhaus am alten Platz im Engenbohl zu erstellen. Das neue Vereinshaus wurde am 1. Mai 1960 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das erste Schützenfest fand im Juni 1961 statt. Ein Anbau folgte im Jahr 1966, natürlich in Eigenleistung. Rechtzeitig zum 40-jährigen Jubiläum waren die Arbeiten abgeschlossen.

In den weiteren Jahren folgten einige Renovierungs- und Bauarbeiten. Auch die Schießanlage wurde laufend verbessert. 1976 wurde der Pistolenstand gebaut. Gebührend feierten die Schützen im August 1977 das 50. Jubiläum.

Den beiden ersten Vorsitzenden Jakob Menz und Ernst Dehner folgten Ludwig Vogt, Ekkehard Raetz, Ernst Dehner, Felix Growe, Karl Jäger, Paul Mayer, Joachim Binder, Rainer Hodler und seit sechs Jahren steht Michael Frank als Oberschützenmeister dem Verein vor.

Unterstützt durch einzelne Bisinger Firmen und Betriebe aber auch durch die Einnahmen des Wirtschaftsbetriebes im Schützenhaus wurden die jeweiligen Bauarbeiten finanziert. Parallel dazu stand natürlich in all den Jahrzehnten auch die Beteiligung an Wettkämpfen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene in verschiedenen Disziplinen mit unzähligen Erfolgen an.

Eine weitere Sportart im Rahmen des Vereins ist das Bogenschießen. Auch die Jugendarbeit wird beim Schützenverein groß geschrieben. Ebenso viele verschieden Aktivitäten im kulturellen Bereich.