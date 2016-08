Bisingen Den Grundwasserspiegel im Blick

Bisingen. Erst im Juli hatte die Gemeinde mitgeteilt, es sei zwingend erforderlich, den Grundwasserspiegel im Erschließungsgebiet über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Eine Baugrunduntersuchung im ersten Bauabschnitt hatte dies ergeben. Mittlerweile wird dazu auch das Grundwasser im zweiten und dritten Abschnitt beobachtet. Es werden derzeit "Schürfungen", wie Bürgermeister Roman Waizenegger es im Gespräch mit unserer Zeitung bezeichnet, vorgenommen. "Wir prüfen das gesamte Baugebiet", berichtet der Bürgermeister.

Der Beobachtungszeitraum soll noch bis Ende des Jahres dauern, "dann rechnen wir mit Ergebnissen", so Waizenegger. Wenn diese vorliegen, werde entschieden, welches Vorgehen sinnvoll seie. "Dann geht es um Kosten", sagt das Gemeindeoberhaupt. "Die Kosten der Maßnahmen müssen in die Vollkostenberechnung einbezogen werden." Erst wenn diese Berechnungen stünden, könne der Gemeinderat einen Quadratmeterpreis festlegen.

Das Baugebiet Fronwiesen-Raubrühl grenzt an die bisherige Bebauung im Südwesten Bisingens an. Rund 120 Bauplätze sind in drei Erschließungsabschnitten geplant. 47 Bauplätze soll es im ersten Abschnitt geben. Nächstes Jahr sollen die Erschließung nach den Verzögerungen nun starten. Wie berichtet, hat die Gemeinde bei dem ersten Bauabschnitt einen privaten Partner – die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH – mit ins Boot geholt. Die GmbH streckt die Kosten des ersten Abschnitts in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro vor. Die Gemeinde zahlt zurück, wenn sie die Grundstücke verkauft. Ihr Geld verdient die Partner-Firma über Provisionen. Und sind nach zehn Jahren nicht alle Grundstücke verkauft, muss die Gemeinde den Kredit übernehmen.