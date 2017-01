Bisingen Demenzkranken immer mit Geduld und Wertschätzung begegnen

Gemma Benintende vom Seniorenteam des Altenwerks St. Nikolaus nahm die Besucher mit einem Glas Sekt im Nikolaussaal in Empfang. Mit zahlreichen Fotos erinnerte sie an die vielen Veranstaltungen im vergangenen Jahr.

Unter dem Motto "Das Herz wird nicht dement" referierte im Anschluss Erwin Schäfer. Laut Statistik gebe es in Deutschland bis zu 1,5 Millionen an Demenz erkrankte Menschen, wovon zwei Drittel Alzheimer hätten. In Baden-Württemberg seien es 140 000 Demenzkranke – mit deutlicher Steigerung aufgrund der demografischen Entwicklung. Bis 2050 würden es doppelt so viele sein. Rund zwei Drittel der Erkrankten würden zu Hause gepflegt.

Schäfer betonte, dass es im Umgang mit den Erkrankten wichtig sei, dass sich der gesunde Mensch dem Kranken anpasse. Patentrezepte gebe es aber nicht. Er gab Ratschläge zur sinnvollen Alltagsgestaltung. Eine gleichbleibende Tagesstruktur schaffe Orientierung. Er appellierte, Demenzkranken mit viel Geduld und Wertschätzung zu begegnen, da sie die Haltung ihres Gegenübers spüren und immer noch Gefühle haben. Ebenso hätten sie seelische Bedürfnisse nach Liebe, Trost, Beteiligung, Bindung und Aktivität.