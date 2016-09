Bisingen Das erste Mal das Meer gesehen

"Es war einfach cool, richtig geil", so die Aussage eines teilnehmenden Kindes. Ermöglicht wurde diese Reise durch eine großzügige Spende vom Handelsverein Bisingen. Für den Großteil der Kinder war es das erste Mal, dass sie am Meer waren.

Täglich wurde die Insel und deren Sehenswürdigkeiten erkundet, wobei das Schwimmen im Meer, Muscheln suchen oder das Sandburgen bauen am Strand nicht zu kurz kamen. Aufgesucht wurde das Ozeanum in Stralsund, wo alle in der Ostsee lebenden Fische zu sehen waren.

Am Elternabend konnte sogar ein ausdruckstarker Film über diese einmalige Reise vorgeführt werden.