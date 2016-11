Bisingen Darts für gute Sache

Bisingen (jw). Der zum dritten Mal im Pool Classic in Bisingen ausgetragene ZAD-Cup (Süddeutscher Dartcup) war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Nach Auslosung der Begegnungen begannen die einzelnen Wettkämpfe. Insgesamt 76 Teilnehmer lieferten sich spannende Dart-Duelle. Am Ende standen die Sieger des 3. ZAD-Cups 2016 fest. Dies sind in Gruppe A: José Luis Rodriguez aus St. Georgen; Gruppe B: Jürgen Boß aus Balingen; Gruppe C: Vlado Iloski aus VS-Schwenningen. Bei dem in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragenen Kinder- und Jugendturnier kamen auf Platz eins Simon Müller aus Winterlingen, auf den zweiten Platz Tamara Kremb aus Albstadt-Tailfingen und auf den dritten Platz Lukas Pleli aus Hechingen-Schlatt.