Bisingen "D’ Fasnet fiart jeatzt wieder s’Woat"

Bisingen. Vor dieser Zeremonie hatten Hexenmitglieder noch den Straßenschmuck angebracht, und sie versorgten die Zuschauer zudem an ihrem Hexenwagen mit ess- und trinkbaren Stärkungen.

Am Abend des Dreikönigstages traten dann die Nichthuldiger und Kirchamäus sowie im Anschluss die Butzenzunft in Aktion, während die Daagdieab Lompa spielten. Am Nachmittag waren die Narren bereits zum Häsabstauben unterwegs gewesen, auch in Thanheim und Wessingen nahmen sich die Maurochen und Gempleswatter diesem Brauchtum an.

In der Bisinger Ortsmitte traf man sich dann am Freitagabend um 18 Uhr. Sternförmig marschierten die Nichthuldiger und Kirchamäus auf den Marktplatz und formten einen großen Kreis um den Nichthuldigerbrunnen. Narrenvater Rainer Lacher verkündete: "D’ Fasnet fiart jeatzt wieder s’Woat". Nach dem Maustanz der Kirchamäus hatten Nichthuldiger beim Einzug vom Wedelweible auf dem Ochsenkarren einige Probleme. Das Weible entkam seinen Bewachern. Es wird während der Fasnet noch für Unruhe und Furore sorgen. Ebenso mussten sich die Nichthuldiger mit dem Hangagoascht rumplagen, der den Ochsenkarren schwermachte. Im Züchterheim setzten die Narren ihre Festlichkeiten fort. Es gab Wurstsalat und die "Daagdieab Lompa" spielten. Anschließend führten die Bisinger Butzen ihr Pestschauspiel auf. Oberbutz Christian Gieger und Brauchtumspfleger Jochen Lohmüller kommentierten den Ablauf. Man sieht Kanoniere, die auf dem Marktplatz Böller aus der Kanone abfeuern, als plötzlich jammernde und blasse Gestalten auftauchten, bei denen der Medico schließlich die Pest diagnostiziert. Er gibt ihnen Lebertran, dann ruft er die Butzen zu Hilfe, die die Kranken zusammentreiben und auf dem Ochsenkarren aus dem Flecken schaffen.