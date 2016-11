Bisingen Cowboys, Ballett und Synchronshow

Bisingen (jw). Die Jahresabschlussfeier des TSV Bisingen am Sonntagnachmittag in der Kirchspielsporthalle war der Höhepunkt im Jahresprogramm des Vereins. Vorsitzender Dieter Payean hieß alle willkommen und sprach einführende Worte. Eine Großzahl an Kindern und Jugendlichen freute sich, ihren Eltern und Großeltern zeigen zu können, was sie das ganze Jahr über trainieren.