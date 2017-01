Bisingen Butzen veröffentlichen eigene Festschrift

Das 60-jährige Bestehen soll nun groß gefeiert werden, nicht zuletzt, weil zeitgleich der Narrenfreundschaftsring Zollernalb sein 40-jähriges Bestehen und die Daagdieab Lompa ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Alle drei Jubiläen werden gemeinsam in der Zollergemeinde gefeiert. Seit zwei Jahren sei man mit den Vorbereitungen für das geballte Programm beschäftigt, schreibt Christian Gieger.

In ihren Grußworten loben Schirmherr Bürgermeister Roman Waizenegger, Ringpräsident Walter Sieber, Festpräsident Landrat Günther-Martin Pauli und Schirmherr Ehrenbürger und Sparkassenpräsident Heinrich Haasis die heimische Brauchtumspflege und sprechen ihre Glückwünsche zum Jubiläum an die drei Vereinigungen aus. Bildaufnahmen der Butzen bereichern die Festschrift. Sie liegt in den Geschäften kostenlos zum Mitnehmen aus.