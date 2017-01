Bisingen Butz, Medicus und Kanonier: Ein Porträt

Gut eingepackt versuchte die 35-köpfige Helferschar um Oberbutz Christian Gieger am Wochenende der Kälte zu trotzen. Auf dem Festplatz nahe dem Schulgelände herrschte Hochbetrieb. Von morgens 8 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit wurde geschuftet. Der Einsatz von Baufahrzeugen erleichterte zwar den immensen Arbeitsaufwand, dennoch machte die Kälte den Helfern ordentlich zu schaffen.

Am Freitagabend stand dann das 90 mal 40 Meter große Zelt. Am Samstag ging es an die Seitenteile und den Boden. "3500 Leute haben darin Platz, 2500 im Zelt und 1000 in der Bar. Die Bartheke ist 130 Meter lang", sagte Gieger.

Zum Richtfest am Freitag wurde kurzerhand ein geschmückter Tannenbaum oben ans Zelt genagelt und Oberbutz Christian Gieger sagte den Richtspruch auf. Mit von der Partie war ein zweiköpfiges Kamerateam vom Schwarzwälder Boten – Jana Matisowitsch und Frank Campos – das die Vorbereitungen begleitete und einen Film für die Internetseite www.schwarzwaelder-bote.de produzierte.