Bisingen Burg Hohenzollern wird 150 Jahre alt

Dieses Jubiläum wird vier Tage lang im Stil des "Goldenen Herbstes" mit Musik, Kleinkunst, Leckereien aus dem Ländle und einer Sonderausstellung gefeiert.

Am Samstag und Sonntag, 30. September und 1. Oktober, gibt es jeweils von 10 bis 17.30 Uhr einen Herbstmarkt im Burggarten sowie ein buntes Programm für große Ritter und kleine Prinzessinnen mit Apfelsaftpressen, Kinderschminken, Windrädchen basteln, mit Stelzen-Vogelscheuchen, Seifenblasen-Clown, Märchenerzählerin, Alphornbläsern und den Volkstänzern.

Am Montag, 2. Oktober, stehen Gaumen- und Ohrenfreuden im Mittelpunkt. Leckereien werden an Ständen im Burggarten und Burghof angeboten. Mittags gibt der Organist Alex Baumgärtner zusammen mit der Sopranistin Usrula Widmann ein Konzert in der evangelischen Kapelle, gefolgt von Burghof-Auftritten des Chors Cantus Iuvenis und der Jugend-Musicalgruppe des amerikanischen Musikdirektors Todd Fletcher.