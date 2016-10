Bisingen Bürgermeister Roman Waizenegger: "Blutspender sind Lebensretter"

Spendenanzahl rückläufig

Der Bürgermeister hob die Wichtigkeit des Aderlasses hervor. Die Spendenanzahl in Bisingen sei leicht rückläufig, es seien stets zu wenige Blutkonserven vorhanden. Der Schultes betonte, dass medizinisch heutzutage zwar vieles machbar sei, es für Blut aber keinen vollwertigen Ersatz gebe. So könne Blut nicht künstlich hergestellt werden. Deshalb seien Blutspenden bei Not- und Unfällen sowie schweren Erkrankungen wie Krebs-, Herz- Magen-Darm-Erkrankungen lebenswichtig. Der Bedarf an Blut steige und täglich würden in Deutschland rund 15 000 Blutkonserven für Operationen benötigt. Außerdem sei Blut begrenzt haltbar, deshalb benötige man immer neue Spenden.

Waizenegger zitierte Johann Wolfgang von Goethe: "Blut ist ein besonderer Saft." An die Blutspender überreichte Waizenegger mit Unterstützung von Patrick Bogenschütz und Angela Stöck vom DRK Bisingen Ehrennadeln und Geschenke. Im Anschluss gab es Getränke und einen kleinen Imbiss.