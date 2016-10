Bisingen Brielhof-Wasser zur Burg hochgepumpt

Neben den vielen Handgriffen, die an diesem Tag geübt wurden, war auch die organisatorische Koordination des Großgeschehens eine Herausforderung. Zwei Einsatzleitwagen waren hier zentral. Einer stand auf dem Burgparkplatz, der andere auf der Bastei , so dass die Befehle immer klar durchgegeben werden konnten.

Um alles realistisch zu halten, war die Burg an diesem Tag nicht geschlossen. Auch in einem Ernstfall wären schließlich Besucher vor Ort. Sie verfolgten gespannt, wie eine erste Wasserversorgung aus der Burg-Zisterne sichergestellt wurde, wie Trupps mit Atemschutzgeräten in die Burgräume eindrangen, wie die Höhenrettungsgruppe zwei Personen vom Fahnenturm abseilte und wie schließlich die Bisinger Drehleiter im Burginnern auf volle Höhe ausfuhr.

Für die Wasserförderung vom Burg-Wasserturm bis ganz noch oben waren fünf Pumpen im Einsatz. Sie transportierten Wasser über eine Strecke von 1250 Metern und über eine Höhendifferenz von 130 Metern. Weitere sechs Pumpen transportierten Wasser vom Brielhof bis zum Wasserturm.

Am Ende wurden alle Gerätschaften wieder feinsäuberlich auf den Fahrzeugen verstaut, und die an der Übung Beteiligten trafen sich in der Wessinger Festhalle zur Übungskritik und zu einem gemeinsamen Abendessen.